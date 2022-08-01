محافظ الإسكندرية: رصف 7 شوارع بحي «العامرية أول» بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله وإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها زوارها.

وأشار المحافظ إلى أنه استجابة لمطالب أهالي حي العامرية أول فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، قامت مديرية الطرق بالمحافظة بإنهاء رصف 7 شوارع في الحي خلال العام الحالي بتكلفة إجمالية نحو 15 مليون جنيه ، حيث يبلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها 3580 مترا.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم الانتهاء من رصف 5 شوارع بنطاق حي العامرية أول وهى (شارع المستعمرة من أول الصحراوى وحتى مستشفي الهلال الأحمر بمرغم – استكمال شارع الخاصة الملكية حتى مساكن الضباط ، إلى مدرسة الشهداء – واستكمال رصف الطريق امتداد شارع حضانة نفوسة من شارع أسماء وحتى شارع الزعيم – طريق مدخل توشكى المرحلة الأولى وحتى الكوبري السطحي الى مصرف عرب النوبارية – ورصف طريق مدخل المنطقة العسكرية من الكافوري وحتى البوابة).

وأضافت مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أنه متبق فقط شارعين بلغت نسبة التنفيذ بهما 95% وهما (شارع الشرقاوى- وشارع الطريق الموازي لغرب النوبارية طريق عبد القادر).