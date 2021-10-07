محافظ الإسكندرية: دخول الشواطئ بالمجان بدءا من 10 أكتوبر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بشرى سارة بدخول جميع شواطئ الإسكندرية مجاناً بدون دفع أي رسوم اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري، وذلك لمواطني الإسكندرية الراغبين في الترجل والتريض علي رمال الشواطئ. تكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطئ المندرة المجاني، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم صيف 2021، وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء عبد الله سحلول مستشار المحافظ، وجميع العاملين بالإدارة.

وشهدت الإحتفالية صباح اليوم قيام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تكريم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه بشاطئ المندرة المجاني بمناسبة ختام موسم صيف 2021.

وخلال الاحتفال؛ تم الإعلان عن نتيجة مسابقة أفضل شاطيء علي مستوي المحافظة خلال موسم صيف 2021، حيث جاء شاطيء وانلي السياحي أحسن شاطيء بالقطاع الشرقي، وشاطيء بليس ٢ المميز أفضل شاطيء بقطاع العجمي، وشاطيء السرايا أفضل شاطيء عام.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلي اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع العاملين بالإدارة، وأشاد بالنجاح منقطع النظير والأداء المتميز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم والذي كان محط إشادة محلية وعالمية.

وأكد المحافظ أن تكريم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مؤكداً أنه سيتم صرف مكافأة مالية جيدة نظراً لما قدموه من إنجازات، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه هذا العام لم يتحقق من قبل وخاصة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت المحافظ إلى دور مستأجري شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة، كما طالب جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستعداد الجيد خلال موسم صيف العام القادم .

من جانبه؛ قدم اللواء جمال رشاد بإسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة، الشكر إلي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية والتحفيز، وأكد على حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية و زائريها، لافتاً إلى أن شواطيء الإسكندرية ستظل هي المقصد الأول للمصطافين على مستوي الجمهورية.