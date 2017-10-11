محافظ الإسكندرية: حى غرب يتصدر أولويات التطوير بالمرحلة الحالية

❐ دراسة شراء بلوكات تعاونيات العامرية لصالح مُتضررى الكوارث والأزماتمها يونسفى طريقٍ موازٍ لملاحقة المبانى المخالفة، تنتظر محافظة الإسكندرية إنهاء الآلاف من الوحدات السكنية ضمن مشروعات التطوير الحضرى للقضاء على العشوائيات بالثغر، فضلاً عن تطوير المناطق القائمة منها لوأد العشوائية بالمحافظة الساح

❐ دراسة شراء بلوكات تعاونيات العامرية لصالح مُتضررى الكوارث والأزمات

مها يونس

فى طريقٍ موازٍ لملاحقة المبانى المخالفة، تنتظر محافظة الإسكندرية إنهاء الآلاف من الوحدات السكنية ضمن مشروعات التطوير الحضرى للقضاء على العشوائيات بالثغر، فضلاً عن تطوير المناطق القائمة منها لوأد العشوائية بالمحافظة الساحلية.

وأكد محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، أنه يستهدف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتاً إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحى غرب تأتى ضمن أولويات تطوير العشوائيات، نظرا لاحتوائه العدد الأكبر من تلك المناطق العشوائية.

وأوضح سلطان أن المحافظة تعكف على إنهاء أبرز مشروعاتها «بشائر الخير 3»، والذى أعقب مشروع بشائر الخير 1 و2، ويواصل أعمال تمهيد طبقة الأساس وإدخال المرافق العامة تمهيداً للبدء فى إنشاء المبانى، وذلك على مساحة 54 فدانًا شاملة محور التعمير «10 أفدنة تقريباً»، والكائنة ضمن منطقة الـ133 فدانًا، الواقعة شمال محور التعمير، مُستهدفة تحقيق التطوير الحضرى لمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب.

ويشمل مشروع «بشائر الخير 3» مجمعًا سكنيًا متكاملًا، به 55 بلوك سكنى عبارة عن «110 عمارات»، يتكون من 5000 وحدة سكنية، وتشمل منطقة خدمية بمسطح 10 أفدنة ومستشفى ومسجد ومنطقة تعليمية، بالإضافة إلى منطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية.

وفى هذا الصدد، كان قد وقع قائد المنطقة الشمالية اللواء على عشماوى، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ونائب وزير الإسكان للعشوائيات الدكتور أحمد درويش، بروتوكولا ثلاثيا لتوفير 1008 وحدات سكنية بمنطقة بشائر الخير 3، بواقع 9 بلوكات وتخصيص 1745 مترا مربعا من المسطحات التجارية لخدمة هذه الوحدات، لتسكينها للمواطنين القاطنين بالمناطق غير الآمنة بحى غرب.

واتفقت الأطراف الثلاثة على تسليم تلك الوحدات شاملة التشطيب بالكامل بالغرف الخشبية والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى تجهيز الوحدات التجارية والممرات الخارجية المؤدية إليها، على أن يتم تسكين تلك الوحدات بالتزامن مع افتتاح المشروع.

أما مشروع بشائر الخير 2 فقد شهد مؤخراً توقيع بروتوكول فيما بين محافظة الإسكندرية ووزارة الدفاع والبنك الأهلى المصرى، للتبرع بـ 200 مليون جنيه لصالح المشروع لاستكمال المرحلة الثانية لبشائر الخير 1 لتطوير منطقة «غيط العنب»، وذلك للمساهمة فى سرعة إنجاز تطوير العشوائيات وإحلال مناطق حضارية بدلاً منها، فضلاً عن دعم المواطن البسيط بالمناطق العشوائية.

يُشار إلى أن مشروع «بشائر الخير 2» هو المرحلة الثانية لمشروع التطوير

الحضارى لمنطقة غيط العنب ويشمل 2000 وحدة سكنية، ويقع فى منطقة من أهم مناطق الإسكندرية، ويتميز بوجود منطقة صناعية كبرى، بالإضافة إلى وجود مجمع مدارس ومجمع خدمى متكامل ومركز تدريب ومستشفى ومسجد، كما سيعمل هذا المشروع على إنشاء محور جديد غرب الإسكندرية، مما يسهم بدوره فى حل التكدس المرورى من طريق قناة السويس المدخل الرئيسى للإسكندرية.

وكانت الإسكندرية قدت انتهت من افتتاح مشروع بشائر الخير 1 بتكلفة إجمالية بلغت نصف مليار جنيه، وتم تسليم عدد كبير من وحداته لسكان منطقة غيط العنب، حيث يشمل مجمعًا سكنيًا يضم 1634 وحدة سكنية، بقوة استيعابية 8160 فردا، ويضم مركز تدريب مهنى ومعهد تمريض للذكور، ومبنى للورش لتشجيع المشروعات الصغيرة، ومستشفى، قسم شرطة، بالإضافة إلى مول تجارى، كما سيتم إنشاء مركز لخدمة المواطنين لإنهاء أعمال الشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب البريد.

وأشار المحافظ، أنه فى سياق مشروعات التطوير الحضرى حالياً، قاربت الإسكندرية على تسليم وحدات مشروع «طلمبات المكس» لمواطنيها والكائنة بحى العجمى، بعد الانتهاء من إنشاء 8 عقارات، ووفقاً لمحافظ الإسكندرية فقد تم تسليم 96 وحدة سكنية كمرحلة أولى، ومن المُقرر تسليم 96 وحدة أخرى بنهاية أكتوبر الحالى، فى حين لا تزال تجرى أعمال التشطيبات النهائية للعقارات والوحدات السكنية.

يُشار إلى أن مشروع «طلمبات المكس» هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن تحتوى على 215 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً و54 متراً، وهو مخصص لنقل سكان منطقة «صياوا المكس» والواقعة على ترعة الخندق، والتى تمثل خطورة على سكانها.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المشروعات تأتى ضمن خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية لنقل وتسكين سكان المناطق غير الآمنة والعشوائية بالمحافظة، على أن تقوم المحافظة بعد ذلك بإعادة تخصيص المناطق غير الآمنة التى تم إخلاؤها وتسليمها للمنطقة الشمالية لضمان عدم انتشار العشوائية واستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية تفيد الصالح العام.

على صعيد آخر، كشف محافظ الإسكندرية مؤخراً عن أحد مشروعات الإسكان التى انتهت أعمال إنشائها منذ عشر سنوات ولم يتم تسكينها حتى الآن، موضحاً أن مشروع مساكن الكيلو 38 الكائن بطريق الساحل الشمالى وكان متوقفا منذ إنشائه 2007 وذلك لعدم وجود خدمات صرف صحى يخدم المنطقة.

ويشتمل مشروع مساكن الكيلو 38 على 960 وحدة سكنية بواقع 48 بلوكا، ويشتمل الواحد منها على 5 طوابق، كل طابق به شقتان، وقد تم البدء فى إنشاء البلوكات عام ١٩٩٧ وتم الانتهاء منها فى 2007، ومنذ ذلك الحين والمشروع متوقف، إلا أنه شهد مؤخراً تنسيقا بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان والمنطقة الشمالية العسكرية بشأن دراسة تنفيذ مشروع صرف صحى لخدمة المنطقة وتسكينها.

وعلى صعيد آخر، تدرس محافظة الإسكندرية إمكانية شراء البلوكات السكنية التى لم يتم تسكينها والتابعة لمشروع تعاونيات العامرية ومساكن عبد القادر، والتابعة لتعاونيات البناء والإسكان، لتسكين المُتضررين من الكوارث والأزمات، ومن المُقرر أن يتم توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة التعاونيات والمنطقة الشمالية العسكرة لتطوير ورفع كفاءة الوحدات بتلك المساكن وإعادة تخصيصها للمواطنين المتضررين.

يُشار إلى أن مشروع تعاونيات العامرية يشمل 504 وحدات بواقع 21 بلوكا، أما مساكن عبد القادر فتشمل 165 وحدة، من المُقرر أن يتم تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن خطة الدولة للحد من العشوائية وتوفير سكن مناسب لسكان المناطق غير الآمنة والمتضررين من الأزمات والكوارث بالمحافظة.