محافظ الإسكندرية: حصاد ٢٠١٧ في قطاع التعليم جيد

مها يونسقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن حصاد ٢٠١٧ في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة يعد جيدا، ونعمل على تنميته الفترة القادمة، مؤكداً أنه أولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم، وأنه حريص على تنمية قطاع التعليم من خلال تدريب وتنمية مهارات العاملين به وتوفير الدعم للعملية التعليمية.وذكر "سل

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن حصاد ٢٠١٧ في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة يعد جيدا، ونعمل على تنميته الفترة القادمة، مؤكداً أنه أولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم، وأنه حريص على تنمية قطاع التعليم من خلال تدريب وتنمية مهارات العاملين به وتوفير الدعم للعملية التعليمية.

وذكر “سلطان” أن المحافظة بها 8 إدارات تعليمية ما يتطلب مجهودًا أكبر لزيادة عدد المدارس وتوفير كل مستلزمات العملية التعليمية.

ولفت “سلطان” إلى نجاح المحافظة في توفير 16 قطعة أرض من جهاز مدينة برج العرب لبناء مدارس جديدة بعد استعادة عدة أراضٍ من أملاك الدولة المتعدى عليها، وأضاف أنه تم الانتهاء من عدة مدارس، ودخلت بالفعل الخدمة التعليمية، كما تم إنشاء 3 مدارس يابانية.



وعلى الصعيد ذاته، أكد سلطان أنه تم إطلاق حملة توعية في مدارس الثغر باسم “الإنسانية ضد السرطان”، مشيرا إلى أنه في إطار جهود المحافظة لدعم العملية التعليمة وتنميتها فقد استضافت المحافظة وفدًا من لجنة التعليم بدولة الصين لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التربية وتعليم.

وفي إطار دعم التعليم الفني افتتح المحافظ المعرض الفني الخامس لمنتجات طلاب المدارس الفنية، وذلك لخلق فرص عمل جديدة لخريجي المدارس الفنية، كما افتتح منافذ بيع منتجات طلبة مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية العسكرية.