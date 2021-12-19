محافظ الإسكندرية: حريصون على تقديم الدعم للقطاع الصناعي وتشجيع المناخ الاستثماري

في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها لجنة الصناعة لمحافظة الإسكندرية، والتي بدأتها بجولة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب وزيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية، والتي بدأتها بجولة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب وزيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

وقال الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للقطاع الصناعي، وتسليط الضوء على هذا القطاع المهم من خلال التسويق للمناطق الصناعية، وتشجيع المناخ الاستثماري وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وزيادة فرص العمل للشباب وجذب مزيد من المستثمرين للنهوض بالاقتصاد المصري والصناعات المصرية.

وخلال اللقاء؛ تم تقديم عرض توضيحي شامل عن القطاع الصناعي والمقومات الاقتصادية والمناطق الصناعية وجميع المشروعات التي تقام على أرض الإسكندرية.



كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والإجراءات التي يتم إتخذها لتطوير القطاع الصناعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وجميع الجهات المعنية.