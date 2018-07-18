محافظ الإسكندرية: حدث التابوت الأثرى سيأخذ صدى دوليًا

التابوت لم يفتح حتى الآن وفى انتظار لجنة الآثار لمعاينة ما بداخله مدير عام آثار الإسكندرية: التابوت ورأس التمثال يعودان للعصر البطلمى المنطقة الشمالية تقوم بحراسته لحين فتحهمها يونس"التابوت الملعون" الجملة التى يُرددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضمن كثير من الأسماء التي أطُلقت عليه قبل ا

التابوت لم يفتح حتى الآن وفى انتظار لجنة الآثار لمعاينة ما بداخله

مدير عام آثار الإسكندرية: التابوت ورأس التمثال يعودان للعصر البطلمى

المنطقة الشمالية تقوم بحراسته لحين فتحه

مها يونس

“التابوت الملعون” الجملة التى يُرددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضمن كثير من الأسماء التي أطُلقت عليه قبل التجهيز لفتحه، وهو تابوت سيدي جابر الأشهر في الإسكندرية تلك الآونة بعدما أصبح حديث العالم ووسعت شهرته مؤخراً، والذي ظهر كاكتشاف أثرى فريد من نوعه أسفل عقار بشرق الإسكندرية، أثناء حفر أحد المقاولين لأساس العقار لوضع المجسات قبيل أخذ تصريح البناء بنهاية مايو الماضي، والكائن تحديداً في 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر، ليتفاجأ العاملون بالموقع بوجود تابوت ضخم من الجرانيت الأسود، ورأس لتمثال أثري.

وأرجع رواد مواقع التواصل لعنة التابوت باعتباره يُمثل نقطة البداية لنهاية العالم المُنتظرة، لافتين إلى أنه سيجلب معه الظلام على مدينة الإسكندرية بمجرد فتحه، وذلك حسبما اعتقد البعض منهم وصدقه الآخرون، أما على الجانب الآخر فهناك مطالبات بتنظيم حدث يشهده العالم لفتح التابوت على مرأى ومسمع الجميع، لتنال الإسكندرية حقها في ترويج السياحة لها جراء تواجد التابوت الأكبر في تاريخها أسفر ترابها.

ووفقاً للأثريين، قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالثغر إن رأس التمثال يعود للعصر البطلمي، ويعتبر التابوت هو الأكبر من نوعه ويعود أيضاً للعصر البطلمي، لافتاً إلى أن اكتشافه بالإسكندرية يؤكد مكانتها التاريخية، حيث يزن ما يقرب من ٣٠ الى ٤٠ طنا، ويبلغ عرضه ١,٨٥ سم، وطوله ٢,٦٥سم، مؤكداً أن التابوت ليس عليه أى أختام أو نقوش وهو من الجرانيت المحلى.

ومن ناحيته صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأن هذا الحدث سيأخذ صدى دوليا نظرا لاكتشاف تابوت بهذا الحجم في الإسكندرية خاصة بمنطقة سيدى جابر التي تعتبر الجبانة الشرقية في العصر البطلمي، لافتاً إلى أنه بعد العثور على التابوت تم إبلاغ الجهات المعنية لمعاينة الموقع ووضع حراسة مشددة عليه من قبل المنطقة الشمالية العسكرية لحمايته وحراسة الموقع.

وأكد “سلطان” أنه لم يتم حتى الآن فتح التابوت ولا اكتشاف المقتنيات التي بداخله، موضحاً أن وزارة الآثار تعمل حاليا على تشكيل لجنة لمعاينة التابوت والعناصر المعمارية الموجودة به، كذلك وضع خطة لرفع التابوت ومعرفة ما به من محتويات أثرية، تمهيدا لنقله لأقرب منطقة أثرية، والمُقرر أن يتم تحت إشراف وتأمين كبير من قبل قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت عن اكتشاف مقبرة أثرية ترجع للعصر البطلمي، وذلك أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بمنطقة سيدي جابر حي شرق الإسكندرية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إن المقبرة تحتوي على تابوت مصنوع من الجرانيت الأسود يعد من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها بالإسكندرية حيث يبلغ ارتفاعه ١٨٥ سم وطوله ٢٦٥ سم وعرضه ١٦٥سم.

بينما أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن المقبرة وجدت على عمق 5 أمتار من سطح الأرض، وتلاحظ وجود طبقة من الملاط بين غطاء وجسم التابوت تشير إلى أنه لم يفتح منذ إغلاقه وقت صنعه.

وتابع : “كما تم العثور أيضا بداخل المقبرة على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر عليه تآكل، يبلغ ارتفاعه ٤٠ سم، ومن المرجح أنه يخص صاحب المقبرة”.

وأكد “عشماوي” أنه فور العثور على المقبرة تم إبلاغ المنطقة الشمالية العسكرية المجاورة للموقع، والتي تقوم بتأمين الموقع، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع قطاع المشروعات والإدارة المركزية للترميم لاستكمال أعمال الكشف عن ما بداخل التابوت.