محافظ الإسكندرية: جاهزون لتذليل عقبات إنشاء المقر الجديد لجمعية رجال الأعمال

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن المحافظ وأى مسئول بالمحافظة جاهزون لتقديم أى دعم أو تذليل أى معوقات تواجه جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأضاف الشريف أن أهم مشكلة تواجه جمعية رجال أعمال الإسكندرية هى قطعة الأرض الجديدة التى تسعى الجمعية لإقامة مقر عليها، لافتاً إلى أن تلك الأرض تقع فى منطقة يوجد عليها حظر كونها تشهد إقامة بعض المشروعات من قبل بعض الجهات.

وأضاف المحافظ فى كلمة مقتضبة على هامش حفل الإفطار الذى نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أنه سيحاول العمل على رفع الحظر عن تلك الأرض بهدف مساعدة الجمعية فى البدء فى أعمال البناء.

وأوضح الشريف أنه عقد لقاء بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية الشهر الماضى ، وكانت بالنسبة له المرة الأولى التى يتعرف فيها على النشاطات التى تقوم الجمعية بتنفيذها ، خاصة ما تنفذه من جهود الخدمة المجتمعية على مستوى العديد من المحافظات المصرية.