محافظ الإسكندرية: توفير 52 مليون جنيه لرصف 119 شارعا ضمن خطة 2021

جاءت تلك التصريحات خلال متابعته لبدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 3 شهور

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، تستهدف رصف 119 شارعا علي مستوى أحياء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم توفير مبالغ 52 مليون جنيه، وجار توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تلك التصريحات خلال متابعته لبدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 3 شهور.

جاء ذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والتعاقد القانونية وتكليف الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالإسكندرية بالإسراع بتنفيذ الأعمال، بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل.

أعمال الرصف بالإسكندرية

وأكد الشريف أن هناك تنسيقا كاملا مع إدارة مرور الإسكندرية لمنع تواجد أي تكدس أو تزاحم أثناء أعمال تطوير شارع مصطفي كامل والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.

وأشار إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، قائلا : “ولذلك كنا حريصين علي تخصيص مبلغ 20 مليون جنية من الميزانية لرفع كفاءته”.

وخلال جولته التفقدية بطول الشارع؛ شدد المحافظ علي سرعة الانتهاء أعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك،

وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع جميع التعديات والإشغالات بطول الشارع، وتطوير الأرصفة والاستغلال الأمثل للمساحات غير المستغلة بالأرصفة بما لا يعيق حركة المشاة وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالشارع.