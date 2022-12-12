محافظ الإسكندرية : توزيع باكيات سوق الناصرية بنظامي القرعة العلنية والمزايدات

صرح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن منطقة الناصرية الكائنة بغرب الإسكندرية، كانت تحتاج لإنشاء سوق حضاري في ظل شكوى المواطنين بعدم وجود محال قريبة من منازلهم، موضحاً أن المحال المتواجدة بعيدة نسبياً عن الأهالي، عدا عدد من المحال العشوائية والشاغلة للطريق العام، لذا تم اللجوء لفكرة إنشاء سوق الناصرية الذي تم إفتتاحه اليوم.

وأضاف خلال تصريحاته على هامش الإفتتاح اليوم ، أنه تم توزيع المحال التجارية بالسوق عن طريق القرعة العلنية، والبعض الآخر من خلال المزايدة العلنية، والتي تمت الخميس الماضي، بالإتاحة أمام كافة المتقدمين من الأهالي والباعة الجائلين بالمنطقة.

وتابع “الشريف” : “راعينا مشاركة الأسر البسيطة في التقدم للقرعة بتلك المحال البالغ عددها 100 باكية”، موضحاً أن عدد الباكيات تُعد كافية لعدد الباعة الجائلين المتواجيدن بالمنطقة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مزاية علنية عامة لإستغلال عدد (70) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك يوم الخميس الماضي بالثامن من ديسمبر الجاري، بقيمة تأمين مؤقت نحو 500 جنيه لكل باكية ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

وكانت قد أنهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية أعمال إنشاء السوق الحضارية بمنطقة إسكان الناصرية العامرية 2 الاجتماعى بنهاية نوفمبر الماضي، حيث أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

وكان المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات قد صرح، إن مشروع السوق الحضارية يأتى ضمن حزمة مشروعات تم رصدها لتنمية منطقة العامرية، منها تطوير شبكتى الصرف الصحى، والطرق.

وأضاف أنه تم رصد منحة تمويل المشروعات الثلاثة لمحافظة الإسكندرية بإجمالى 54 مليون جنيه، وتستهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة وطبيعتها وتقديم خدمات عاجلة لقاطنى غرب الثغرة.