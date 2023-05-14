محافظ الإسكندرية : توريد 50 ألف و791 طن قمح منذ بداية الموسم

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن إجمالي ما تم توريده من أقماح محلية حتى الآن منذ بداية موسم توريد الأقماح في 27 ابريل 2023 بالمواقع التخزينية، قد بلغ 50 ألف و791 طن، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وقال الشريف، إن المساحة التي تم حصادها لهذا العام بلغت 17 ألفا و756 فدانا و 15 قيراط و 4 أسهم بالمحافظة، مناشدًا المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض.

وأوضح الشريف، إن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراط و 13 سهم بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن جميع القائمين على عملية توريد الاقماح وعلى رأسهم وكيل وزارة التموين برئاسة الاستاذ محمد سعد، والدكتورنبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، يعملون على قدما وساق لانجاح عملية التوريد، كما إنهم يقومون على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.