محافظ الإسكندرية : توافر رصيد استراتيجي من السلع والمواد الغذائية

أكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير المديرية، تعمل على توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن ذات جودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 7 مجازر للدواجن يمكنها استيعاب 83300 طائر يوميا، و561 مزرعة للدواجن تنتج نحو 11 مليون طائر تسمين سنويا، ونحو 266 مليون بيضة في العام.

وجاءت متابعة المحافظ في ضوء توجيهات القيادة السياسية بخلق بيئة غذائية آمنة وتوفير كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، ولسد احتياجاتهم وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

أما على صعيد مجال الإنتاج الحيواني، أوضح الشريف، أن المحافظة بها 3 مجازر حكومية للماشية، بإجمالي طاقة استيعابية 30 ألف ذبيحة شهريا، و 188 مزرعة حيوانات ، مؤكدا أن كافة المديريات الخدمية بالمحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للإستهلاك الآدمي، مؤكدةا على توافر رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف شباط؛ ان الإسكندرية بها 3 أنواع من مزارع الحيوانات: الأول: مزارع تشتمل على أكثر من 2000 رأس ماشية وعددها 4 مزارع و تنتج 30 لتر لبن لكل رأس يوميا، والثاني: مزارع تستوعب أقل من 500 رأس ماشية وعددها 75 مزرعة وتنتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس يويما، أما النوع الثالث من مزارع الحيوانات فهو ما يشتمل على أقل من 200 رأس ، وينتج من 10-15 لتر لبن لكل رأس يوميا، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري تعمل على توفير اللقاحات والتحصيانات للحيوانات والدواجن لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.