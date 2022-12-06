محافظ الإسكندرية: تنفيذ 90% من أعمال التطوير «دنا والمحروسة» بتكلفة 60.6 مليون جنيه

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة “دنا والمحروسة” والتي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 90% بإجمالي تكلفة تقدر بـ 60 مليونا و574 ألف جنيه.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال ، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق.

وأوضح الشريف أنه تم الانتهاء من رصف 310 شوارع من أصل 345 شارعا مستهدف رصفها بمنطقة دنا والمحروسة.

وأكد الشريف على الدكتورة ميرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، وتنفيذ المواصفات التي تم وضعها والاتفاق عليها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 562 ذراع إنارة، و 562 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.