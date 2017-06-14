محافظ الإسكندرية: تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة لمنتصف يوليو

مها يونسقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة من خلال عمليات الإزالة التى تمت على التعديات، ومن ثم تلقى طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين لها حتى 15 يوليو، بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة فى الأحياء.وأضاف "سلطان"، أنه سيتم سحب نموذج ال

مها يونس

قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة من خلال عمليات الإزالة التى تمت على التعديات، ومن ثم تلقى طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين لها حتى 15 يوليو، بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة فى الأحياء.

وأضاف “سلطان”، أنه سيتم سحب نموذج الطلب من الحى أو جهة الولاية على أن يكون للطلب رقم مسلسل صادر من الحى، موجها بمعاينة الأراضى محل الطلب وإعداد تقرير معاينة، موضحا الأبعاد التقديرية وعمل كروكى للأراضى المطلوب تقنينها، وذلك وفقا لنموذج تقرير معاينة مبدئى تم إعداده ، ويتم تحديد نوع النشاط به تجارى أو زراعى أو سكنى .

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ بلجنة تقنين أوضاع الأراضى، والتى تختص بالنظر فى طلبات التقنين فى نطاق المحافظة والواردة من اللجان الفرعية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، فضلا عن تطبيق آليات العمل فيما يخص أوضاع الأراضى بنطاق المحافظة فى حدود القانون والضوابط.

وأكد المحافظ ضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلى للأرض، مؤكدا أنه يتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضى المستوفاة لشروط التقنين على اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ للبت فيها، ويتم إرسال بيان يومى بعدد الطلبات المقدمة، كما يتم إرسال بيان يومى بأعمال استرداد أراضى الدولة بمعرفة لجان الإزالات.

على الصعيد ذاته كلّف سلطان جميع الجهات صاحبة الولاية بتجهيز خرائط مساحية موقع عليها حدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، موجها رؤساء الأحياء وجهات الولاية بحصر جميع الأراضى التى تم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها وتلقى طلبات التقنين المقدمة، وموافاة اللجنة العليا بالمحافظة ببيان يومى متضمنا عنوان الأرض أو العقار واسم جهة الولاية، واسم مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ تقديمه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ ” نائب رئيس اللجنة ” وأعضاء اللجنة اللواء عمرو الشبركشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، وجميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية.