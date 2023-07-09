محافظ الإسكندرية : تكريك «بحيرة مريوط» بتكلفة 1.4 مليار جنيه

قال محافظ الإسكندرية اللواء «محمد الشريف» فى تصريحات خاصة ل«المال» إن تكلفة أعمال التكريك ببحيرة مريوط بلغت 1.4 مليار جنيه، وأعمال التطهير نحو 236 مليوناً.

وأشار «الشريف» إلى أن التكريك استهدف زيادة أعماق البحيرة من نصف متر إلى 3 أمتار تقريباً بهدف زيادة المخزون السمكى.

وأضاف «الشريف» على هامش إطلاق مشروع تنمية بحيرة مريوط إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من زريعة الأسماك البالغة 600 ألف سمكة بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وتابع أنه من المُقرر إطلاق 600 ألف زريعة أخرى بالبحيرة تمثل المرحلة الثانية ليصل العدد الإجمالى إلى 1.2 مليون ذريعة.

ووفقاً لمحافظ الإسكندرية فإن المشروع استهدف إطلاق أنواع معينة من الأسماك منها زريعة سمكة «البلطى» بتكلفة 400 ألف جنيه، وزريعة سمكة “المبروك الفضي” بتكلفة 400 ألف ، والذى يعمل وجوده على تنقية مياه البحيرة.

كما استهدف المشروع أيضا إطلاق400 ألف جنيه لزريعة سمك «المبروك الحشائش» والذى يتغذى على الأخيرة ويعمل على تنقية البحيرة منها.

وأوضح أن وزن الزريعة يصل إلى كيلوجرام عقب مرور شهر من إطلاقها بالبحيرة.

وأشار إلى أن إنتاجية بحيرة مريوط ستتراوح بين 3 إلى 57 طنا، موضحا أنه خلال شهور ستكون هناك أكبر حلقة سمك بالإسكندرية.

وأوضح أن مساحة البحيرة تبلغ نحو 5 آلاف فدان، وتخدم ما يقرب من 15 ألف صياد، وأكثر من 1600 مركب مُرخص.

وتشهد محافظة الإسكندرية أولى خطوات تنفيذ مشروع تنمية الثروة السمكية ببحيرة مريوط ، والذى يُعد أحد أكبر المشروعات العملاقة التى كان لـ «الثغر» نصيب الأسد فيها، حيث كانت مُهملة على مدار عشرات السنين، وانتقل معظم الصيادين للمحافظات المجاورة لممارسة مهنتهم والحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد.

وأعلن محافظ الإسكندرية أن تنمية البحيرات كانت أحد اتجاهات الدولة الرئيسية على مستوى المحافظات لتنمية الثروة السمكية، مشيراً إلى أن تنمية بحيرة مريوط بدأت خلال عام 2019 وانتهت الأعمال بها مطلع العام الجارى.

وفى السياق ذاته أكد اللواء يوسف شباط المشرف على الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية أن مريوط تُعد أحد البحيرات الثلاث المتواجدة بالإسكندرية، فى حين أن الاثنتين الأخريين «البردويل» تقع على محور أبو ذكرى، و«المطار» والتى تم رفع كفاءتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية حيث كانت تُمثل عائقاً أمام الصيادين وتعرضت لتعديات من خلال الصرف الزراعى والصناعى.

وأضاف «شباط» فى تصريحات لـ«المال» عقب إطلاق مشروع التنمية أن بحيرة مريوط يوجد بها حالياً 4 وحدات تابعة لجهاز شئون البيئة ترصد أية ملوثات قد تتعرض له.

ولفت إلى أن المياه بالبحيرة كانت ضحلة ولم تستوعب أية مخزون سمكى لذلك تم تكريكها وتطهيرها وصولاً لتثبيت أعمدة المياه بأحواض الزريعة لأكثر من مترين، بعد أن كان لا يمكن تثبيته مُسبقاً.

وأوضح «شباط» أن عملية إنزال الزريعة تتم وفقاً للمعايير الحديثة المتبعة فى هذا الشأن وبحضور المختصين، كما أنه من المقرر إنزال 600 ألف الأخرى خلال الشهر الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنمية بحيرة مريوط عمل على رفع منسوب المياه بالبحيرة من 30 سم إلى 3 أمتار وساهم بشكل كبير فى الحفاظ على مصدر دخل لنحو 15 ألف صياد ،كما يوفر الدعم الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

يذكر أن تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف تنمية منطقة غرب الإسكندرية.

ويأتى المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعودة البحيرات لسابق عهدها ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية حيث وصل حجم المياه فى بحيرة مريوط إلى 5 ملايين متر مكعب بسبب أعمال التعميق ورفع منسوب المياه.