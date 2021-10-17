محافظ الإسكندرية: تعيين 87 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، عينت الشهر الماضي 96 فردا من ذوي الهمم 56 من الذكور، و31 من الإناث، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم لمحاولة دمجهم في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتوفير حياة كريمه لهم وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى أنه تم تلقى 259 طلبا من ذوي الهمم للتوظيف خلال شهر سبتمبر ويتم العمل على توفير فرص تتناسب مع قدرات وإمكانيات كل فرد منهم، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام .

وأشار الشريف إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع