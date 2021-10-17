الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: تعيين 87 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

منهم 56 من الذكور و31 من الإناث
مها يونس 2:48 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 2:48 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، عينت الشهر الماضي 96 فردا من ذوي الهمم 56 من الذكور، و31 من الإناث، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم لمحاولة دمجهم في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتابع أعمال إنشاء فصول تمريض بالمستشفى العام

ومن جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتوفير حياة كريمه لهم وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى أنه تم تلقى 259 طلبا من ذوي الهمم للتوظيف خلال شهر سبتمبر ويتم العمل على توفير فرص تتناسب مع قدرات وإمكانيات كل فرد منهم، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام .

اقرأ أيضا  إزالة 58 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة بإجمالى 5360 مترا

وأشار الشريف إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع

اقرأ أيضا  فرج عامر : مصر تمتلك المقومات لتكون مركزاً إقليمياً فى صناعة الدواء واللقاحات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

عدم استواء الطرق المؤدية لبشاير الخير يؤجل خطة «النقل العام» بإطلاق خطوط جديدة

مها يونس 2:53 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

فرج عامر : مصر تمتلك المقومات لتكون مركزاً إقليمياً فى صناعة الدواء واللقاحات

مها يونس 2:30 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الموانئ المصرية تستقبل 555 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

السيد فؤاد 1:58 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«عمومية راكتا للورق» توافق على استمرار نشاط الشركة تنفيذا لقانون قطاع الأعمال

السيد فؤاد 11:46 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

سكرتير عام مطروح يعقد اجتماعا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «نور الحياة»

معتز محمود 1:44 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

متدربون عراقيون في أكاديمية النقل البحري يزورون الإدارة الإلكترونية بهيئة ميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 1:32 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21