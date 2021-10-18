محافظ الإسكندرية : تطوير منطقة المعمورة البلد بتكلفة 2.5 مليون يورو

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم، أنه تم التنسيق مع وفد صندوق تطوير التنمية الحضرية والوفد الألماني والإتحاد الأوربي للمتابعة الميدانية اليوم بالإسكندرية للمناطق التي سيتم تطويرها خلال العام القادم من خلال منحة من الاتحاد الاوربي والتي تبلغ نحو 17 مليون يورو ، بالإضافة إلي مساهمة المانية تبلغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لخلق افاق اجتماعية واقتصادية افضل للشعب المصري .

وكان قد ناقش اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية”، والذي يستهدف تطوير منطقة المعمورة البلد بنطاق حي المنتزة ثان، بتكلفة 2.5 مليون يورو بمنحة من الإتحاد الأوروبي وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومحافظة الإسكندرية.

وأضاف الشريف إلي قيام وفد من ممثلي الجهات المعنية ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بعمل اجتماع يوم 15 سبتمبر الماضي بمحافظة الاسكندرية لعرض الاماكن المقترحة للتطوير تبعه زيارة ميدانية في الفترة من 27 اكتوبر وحتي 28 اكتوبر 2020 لتجميع الاراء والاستماع الي كل المقترحات من كافة الجهات بما فيهم الاهالي قاطني المناطق للتعرف علي احتياجاتهم الفعلية وتحديد الاولوية لاعمال التطوير .

وأشار محافظ الاسكندرية الي اهتمام المحافظة بأعمال تطوير المناطق العشوائية، وقد لاقي ذلك استحسانا كبيرا من قبل الأهالي قاطني هذه المناطق، مضيفاً أن اختيار منطقة المعمورة البلد هو اختيار موفق نظرا لما تعانية المنطقة من مشكلات عمرانية ومشكلات في البنية التحتية وانخفاض في مستوي المعيشة .

وتم تحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة بها للتطوير بمساحة 407.8 فدان بنطاق حي المنتزة ثان كنقطة بداية لانطلاق المشروع، حيث يتضمن ذلك مشروع رصف المساحة الغربية من المنطقة ذات الاولوية الاولي – منطقة حوض الطماطم، ورفع كفاءة وإعادة رصف بالكامل لطريق طوسون – ابو قير – بطول 1400 متر وعرض 15 متر، ومشروع احلال وتجديد خط تغذية مياه الشرب قطر 300مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 300 مم من الزهر المرن ، ومشروع احلال وتجديد خطوط تغذية مياه الشرب اقطار 300،350 مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 500مم من الزهر المرن، بالإضافة الي مشروع إنشاء مبني إعدادي جديد 9 فصول في مدرسة الشهيد محمد رمضان الثانوية وأعمال صيانة بمباني المدرسة القائمة (دهانات داخلية – بياض واجهات – أعمال رفع كفاءءة دورات المياه.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء مبني جديد دورين لغرف المرضي بعد ازالة مبني الدور الارضي بمستشفي ابو قير العام، ومشروع تطوير مركز شباب المعمورة، كما أن المشروع لم يشمل تطوير البنية التحتية فقط في المناطق العشوائية وانما تم التركيز علي تحسين الظروف المعيشية فيها .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم بإحدى فنادق شرق المحافظة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ، والسيدة جراتزيلا ريزا المستشارة الأولي لوفد الاتحاد الأوربي بمصر ، والسيد أوفي جيلن رئيس قسم التعاون التنموي في سفارة المانيا بالقاهرة ، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ونائب رئيس لجنة ادارة مشروع بناء القدرات، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.