الإسكندرية

محافظ الإسكندرية : تضرر عدة مناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة (فيديو)

مناشدا المواطنين بعدم النزول للشوارع حتى تتمكن الجهات التنفيذية من شفط مياه الأمطار دون عرقلة في السيولة المرورية
مها يونس 12:04 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20 12:04 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

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صرح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعليقا على سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذي تمر به الإسكندرية، بأن تواصل سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وحتى الآن تسبب في تضرر عدد من المناطق، مناشدا المواطنين بعدم النزول للشوارع حتى تتمكن الجهات التنفيذية من شفط مياه الأمطار دون عرقلة في السيولة المرورية.

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وفي هذا الصدد تواجد الآن محافظ الإسكندرية أسفل كوبري منشا بمنطقة محرم بك وسط المدينة لمتابعة مجهودات الجهات التنفيذية بشفط مياه الأمطار من أسفل الكوبري لتسهيل حركة المرور دون وقوع أضرار، التي فاقت إستيعاب شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية.

أثناء شفط مياه الأمطار أسفل كوبري محرم بك

وعلى جانب آخر كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، وتعرض السواحل الشمالية لأمطار غزيرة، ونوهت المحافظة بدورها المواطنين بتقليل النزول من منازلهم تجنباً لتعطل الحركة المرورية وما ينتج عنها من حوادث بسبب غزارة مياه الأمطار.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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