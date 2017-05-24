محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لوضع اشتراطات البناء اللازمة

القانون يُطبق على الكبير قبل الصغير.. وقرارات الإزالة لن تستثني أحدًا هبة حامد: وعد الدكتور محمد سلطانظن محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة. كما لفت المحافظ إلى تشكيل لجنة أخرى لميكنة الخرا



القانون يُطبق على الكبير قبل الصغير.. وقرارات الإزالة لن تستثني أحدًا

هبة حامد:

وعد الدكتور محمد سلطانظن محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة.

كما لفت المحافظ إلى تشكيل لجنة أخرى لميكنة الخرائط، لتسهيل استخراج التراخيص، مؤكدًا إعطاءه تعليمات واضحة للمركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص.

جاء ذلك خلال ندوة (قانون البناء الموحد) التي نظمها نادي العاصمة أمس الأربعاء، في حضور المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي للنادي، والإعلامية أمل صبحي ـ مدير النادي، والدكتور إبراهيم العزازي ـ أمين الصندوق بالنادي.

وكان نواب وتنفيذيون بالإسكندرية قد طالبوا الحكومة الحالية بضرورة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119، بهدف التصدي للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة في إصدار التراخيص، للحد من ظاهرة البناء العشوائي المتزايد في المحافظة.

كما شدد الحضور على ضرورة تخفيف الإجراءات لتسهيل الحصول على التراخيص، بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمراني جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقي.



وفي رده على تساؤل حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية، رد المحافظ، بأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لكن للآسف أحيانا تصدر بصورة جائرة على الدولة نظرا لغياب الممثل القانوني للدولة للدفاع عنها أمام المحكمة.

وأوضح أن ذلك لا يعني أنه كمحافظ مسئول في النهاية عن تنفيذ كل الأحكام قضائية، أمام القانون، قائلا: أول واحد يحاسب هو المحافظ وتعرضت لذلك في محافظة البحيرة.

وردًا على أعضاء مجلس الشعب بأن قرارات الإزالة الجديدة لا تنفذ الا على المواطنين العاديين ولا تطال “الكبار”، قال سلطان إنه لا أحد يكبر على القانون وأنه سينفذ على الكبير قبل الصغير ولن يُستثنى منه أحد.



وخلال الندوة أوضح شريف بقطر، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، أن سبب لجوء المواطن للمخالفة هو تعدد الجهات المانحة للترخيص إلى جانب التعقيدات التي يجدها من الموظفين.

وطالب بقطر بتحديد اللائحة التنفيذية لمسئولية الجهات الإدارية ودورها في إصدار التراخيص، والذي من المفترض انه يقف عند حد التصديق فقط، بمجرد تقديم الرسومات من قبل المهندس الاستشاري، بحسب القانون، مردفا: لكن ما يحدث عكس ذلك حيث يقوم المركز الذكي والحي بفحص الأوراق ودراستها من جديد.

وعن شرط الحصول على موافقة هيئة الآثار طالب بأن يكون هناك مندوب منهم حاضر وقت الحفر، فعقّب المحافظ: نرغب في أن تلتزم الجهات الإدارية بالمحافظة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإصدار التراخيص، وما لم تلتزم من حق المتقدم البدء في البناء.