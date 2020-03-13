محافظ الإسكندرية : تراكمات المياه نتيجة أمطار غير عادية لم تستوعبها شبكة الصرف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تراكمات المياه التي حدثت اليوم جاءت نتيجة لعدم قدرة شبكة الصرف الصحي علي الإستيعاب نتيجة لكميات الأمطار الغزيرة غير العادية والتي وصلت لحد السيول.

محافظ الإسكندرية : لم يحدث توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة بسبب الطقس

وأكد في تصريحات صحفية على هامش جولته الليلية لمتابعة الطقس ، أنه تم التعامل مع ذلك وتم تلافيها خلال 24 ساعة ، مشيرا إلي أنه لم يحدث أثناء هذا الطقس السيء توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة. توزيع وجبات على عمال الصرف الصحي



وعلى صعيد متصل قام محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتوزيع 1200 وجبة علي عمال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيء الذي تشهده المحافظة .

وشارك محافظ الإسكندرية توزيع الوجبات الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية .

وقدم الشريف الشكر لكل الجهود المخلصة التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية ، ومديرية الأمن ، والقوات البحرية و نتج عنه التعامل السريع مع تجمعات وتراكمات المياه.