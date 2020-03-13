الإسكندرية

محافظ الإسكندرية : تراكمات المياه نتيجة أمطار غير عادية لم تستوعبها شبكة الصرف

قام المحافظ بتوزيع 1200 وجبة على عمال شركة الصرف الصحي الذين يواجهون أزمة الأمطار
مها يونس 11:11 م, الجمعة, 13 مارس 20 11:11 م, الجمعة, 13 مارس 20

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تراكمات المياه التي حدثت اليوم جاءت نتيجة لعدم قدرة شبكة الصرف الصحي علي الإستيعاب نتيجة لكميات الأمطار الغزيرة غير العادية والتي وصلت لحد السيول.

محافظ الإسكندرية : لم يحدث توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة بسبب الطقس

وأكد في تصريحات صحفية على هامش جولته الليلية لمتابعة الطقس ، أنه تم التعامل مع ذلك وتم تلافيها خلال 24 ساعة ، مشيرا إلي أنه لم يحدث أثناء هذا الطقس السيء توقف للحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة.

توزيع وجبات على عمال الصرف الصحي

وعلى صعيد متصل قام محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتوزيع 1200 وجبة علي عمال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيء الذي تشهده المحافظة .

وشارك محافظ الإسكندرية توزيع الوجبات الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية .

وقدم الشريف الشكر لكل الجهود المخلصة التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية ، ومديرية الأمن ، والقوات البحرية و نتج عنه التعامل السريع مع تجمعات وتراكمات المياه.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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