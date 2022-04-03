الإسكندرية

محافظ الإسكندرية : تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 8 شوارع بحي شرق

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية وأعمال الرصف
مها يونس 8:16 م, الأحد, 3 أبريل 22 8:16 م, الأحد, 3 أبريل 22

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه استجابة لمطالب أهالي حي شرق ؛ تم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها من شوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص 20 مليون جنية من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع حي شرق، مضيفا بأنه شدد على انهاء أعمال إعادة الشيء لاصله بعد الإنتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت باسرع وقت ممكن، واالاهتمام باشوارع الحيوية والتي كثرت منها شكاوي المواطنين.

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وقال الشريف إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام باظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام اهلها وزاورها.

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ومن جانبها ؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، إنه تم البدء في أعمال الرصف بشوارع نزلة القلعة وشارع السوق بباكوس بداية من البوستة وحتى السكرية، كما تتم حاليا أعمال الرصف بشارع ادمون فرمون، والتي تعتبر من أكثر الشوارع بنطاق حي شرق التي كثرت منها شكاوي المواطنين، أما عن أعمال إعادة الشيء لاصله بنطاق حي شرق فقد اشارت مدير مديرة الطرق الى انه تم الانتهاء من اعادة الشيء لأصله بمسار شارع الطاروطي وشعراوي، وإنهاء اعمال الكشط بشارع بن منقذ بعد الانتهاء من اعمال الكهرباء بالشارع.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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