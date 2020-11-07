محافظ الإسكندرية: تجهيز البنية التحتية للصرف الصحي بتكلفة 13 مليار جنيه من مصالحات مخالفات البناء

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن موجة الأمطار الشديدة التي تشهدها المحافظة خلال اليومين الحاليين أثرت بشكل كبير على البنية التحتية للصرف الصحي مؤكدا أن ما شهدته الإسكندرية لم يحدث منذ أعوام سابقة.

واكد الشريف خلال مداخله هاتفيه مع وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى، أنه سيتم تجهيز البنية التحتية للصرف الصحي في الإسكندرية بقيمة 13 مليار جنيه ، وسيتم تخصيصها من المبالغ التي تم دفعها في مصالحات مخالفات البناء.

واضاف الشريف ، أن السبب في تهالك البنية التحتية للصرف الصحي وعدم استطاعتها تصريف المياه، والمباني العشوائية والمخالفة التي تم بناؤها خلال الأعوام الماضية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن محطات المياه في الإسكندرية تستوعب مليون و300 الف متر مكعب، منهم 900 ألف للمواطنين، ولكن ما تم سقوطه من أمطار بلغت كميته 3 ملايين متر مكعب من المياه.

وأشار الشريف إلى أنه تم الاستعانة بالقوات المسلحة والقوات البحرية لشفط المياه التي سقطت نتيجة الموجة الثانية من هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الإسكندرية.