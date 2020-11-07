الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: تجهيز البنية التحتية للصرف الصحي بتكلفة 13 مليار جنيه من مصالحات مخالفات البناء

الأمطار بلغت كميتها 3 ملايين متر مكعب من المياه
محمد مجدي 11:42 م, السبت, 7 نوفمبر 20 11:42 م, السبت, 7 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن موجة الأمطار الشديدة التي تشهدها المحافظة خلال اليومين الحاليين أثرت بشكل كبير على البنية التحتية للصرف الصحي مؤكدا أن ما شهدته الإسكندرية لم يحدث منذ أعوام سابقة.

واكد الشريف خلال مداخله هاتفيه مع وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى، أنه سيتم تجهيز البنية التحتية للصرف الصحي في الإسكندرية بقيمة 13 مليار جنيه ، وسيتم تخصيصها من المبالغ التي تم دفعها في مصالحات مخالفات البناء.

اقرأ أيضا  رصف عدة شوارع في مرسى مطروح بعد انتهاء توصيل الغاز للمنازل

واضاف الشريف ، أن السبب في تهالك البنية التحتية للصرف الصحي وعدم استطاعتها تصريف المياه، والمباني العشوائية والمخالفة التي تم بناؤها خلال الأعوام الماضية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن محطات المياه في الإسكندرية تستوعب مليون و300 الف متر مكعب، منهم 900 ألف للمواطنين، ولكن ما تم سقوطه من أمطار بلغت كميته 3 ملايين متر مكعب من المياه.

اقرأ أيضا  مصادر: مطروح تحدد مدة أقصاها أسبوع لسكان وحدات الكيلو 4 لتركيب عدادات الكهرباء

وأشار الشريف إلى أنه تم الاستعانة بالقوات المسلحة والقوات البحرية لشفط المياه التي سقطت نتيجة الموجة الثانية من هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الإسكندرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

القابضة للمياه والصرف الصحي : الإسكندرية تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار

محمد مجدي 11:00 م, السبت, 7 نوفمبر 20

«لحد ما النوة تخلص».. محافظ الإسكندرية: محدش ينزل وإجازة غدا للمدارس والمصالح الحكومية

محمد مجدي 10:49 م, السبت, 7 نوفمبر 20

تعطيل الدراسة بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي غدا الأحد

مها يونس 6:33 م, السبت, 7 نوفمبر 20

دورات تدريبية لشركات النقل الدولي والتخليص للتعامل مع النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 4:17 م, السبت, 7 نوفمبر 20

رئيس «القابضة للصرف» يتابع عمليات نزح مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

شريف عمر 4:13 م, السبت, 7 نوفمبر 20

36 سفينة وتداول 124 ألف طن إجمالي حركة ميناء الإسكندرية في 24 ساعة

السيد فؤاد 1:58 م, السبت, 7 نوفمبر 20