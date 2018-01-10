محافظ الإسكندرية: تجديد التعاقد لشاغلي باكيات الموقف الجديد

مها يونس صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تحديد موقف التجديد للباكيات الموجودة بالموقف الجديد فى نطاق حي غرب، وقواعد تحصيل الغرامات وجميع المستحقات المتأخرة على الباعة الجائلين بالموقف، عن الباكيات المرخص لها، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم برئاسة المحافظ. وأوضح ا

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تحديد موقف التجديد للباكيات الموجودة بالموقف الجديد فى نطاق حي غرب، وقواعد تحصيل الغرامات وجميع المستحقات المتأخرة على الباعة الجائلين بالموقف، عن الباكيات المرخص لها، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم برئاسة المحافظ.

وأوضح المحافظ أن المجلس التنفيذي وافق على تجديد التعاقد للشاغلين الحاليين للباكيات من الباعة الجائلين مع إلزامهم بدفع المستحقات المتأخرة، على أن تكون مدة التعاقد سنتين فقط،

بإيجار يحدد عن طريق زيادة القيمة الإيجارية التي تم اعتمادها من قبل مديرية الإسكان بزيادة سنوية ١٠٪ ويتم حساب القيمة الإجمالية بالزيادة التراكمية من وقت التعاقد وحتى عام ٢٠١٧، ويكون نظام الدفع من خلال دفع 6 شهور مقدمة، وفي حالة عدم الالتزام يتم الغلق فورا وسحب الباكية.

وأشار المحافظ إلى أنه ستتم تسوية الغرامات القديمة وتحصيلها عن طريق دفع ما يعادل 3 شهور من الإيجار السابق.