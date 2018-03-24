محافظ الإسكندرية: بدء انعقاد غرفة عمليات متابعة انتخابات الرئاسة

سلطان: رفع حالة الاستنفار والاستعداد بجميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال الانتخابات مها يونس صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم صباح اليوم بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ والتى من…

سلطان: رفع حالة الاستنفار والاستعداد بجميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال الانتخابات

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم صباح اليوم بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ والتى من المقرر بدؤها خلال أيام ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ مارس، مشيرا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض.

وأكد “سلطان” استمرار انعقاد الغرفة بشكل دائم لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة وكل القيادات التنفيذية والأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية بالمحافظة.

وأكد المحافظ رفع حالة الاستنفار والاستعداد فى جميع الجهات التنفيذية والأمنية خلال أيام الانتخابات على مستوى المحافظة، مشددا على غرفة العمليات بسرعة استقبال كل البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال الانتخابات والإسراع فى حلها.

وعن استعدادات الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية؛ قال المحافظ إن هناك ٤٠٧ مقر انتخابى و ١٨ لجنة عامة على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعدادا للانتخابات؛ حيث تم تشكيل لجنة تختص بالإعداد والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور كافة الجهات المعنية و الامنية والسيادية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة بكافة الجهات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازم توافرها لتيسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة كلا فيما يخصه.

وأضاف أن المحافظة قامت بمخاطبة وزارة التنمية المحلية ببيان أماكن وأعداد اللجان العامة والدوائر الانتخابية وبيان عدد المراكز الانتخابية وأسماء الموظفين المرشحين للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وأوضح أنه أعطى تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب والرياضة ومنطقة الإسكندرية الأزهرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات بالمقار التابعة لها وتجهيز الاعاشة اللازمة لقوات التامين.

كما تقوم مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع حالة الاستعداد القصوى، وتوفير عدد 2 كرسى متحرك لكل مركز انتخابى للتيسير على الناخبين من كبار السن، ووضع خطة لهيئة الاسعاف لتوفير سيارات الاسعاف اللازمة لكل دائرة انتخابية.

كما تم تكليف هيئة النقل العام بتوفير عدد 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين والدفع بأتوبيسات فى جميع المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتوفير مركز إغاثة كامل فى نطاق كل حى ومركز ومدينة برج العرب وتوفير مظلة وكراسى أمام كل مقر انتخابى بالاضافة الى متطلبات التأمين، وتم التشديد على شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على سلامة كافة المرافق، و قيام شركة كهرباء الاسكندرية بتوفير مولدات كهربائية لكافة المقرات الانتخابية، مؤكدا على جميع الجهات المعنية بوجوب توعية المواطنين الوافدين وذلك عن طريق الإعلانات المكتوبة بالميادين العامة ومقرات المصالح الحكومية بوجود لجان بمحكمة شرق الاسكندرية وغرب الاسكندرية لتسجيل طلبات الوافدين لتحديد مقار اللجان الانتخابية لكل وافد طبقا لرغبته.