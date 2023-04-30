محافظ الإسكندرية: بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي هذا الصدد قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لازالة التعديات على اراضي الدولة و التي بدأت اعتبارا من ٢٩/٤/٢٠٢٣ و تنتهي في ١٩/٥/٢٠٢٣ مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ٢١ مستمرة بشكل يومي، و أن موجة الازالة ٢١ بدأت يوم ٢٩/٤/٢٠٢٣ بتنفيذ عدد ١٩ قرار ازالة لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية و الري بمساحة إجمالية ٢قيراط ٦.٥٨ سهم عبارة عن أسوار بالمخالفة للقانون و وضع مواسير صرف بنطاق مركز و مدينة برج العرب.