محافظ الإسكندرية: بدء العمل بالمرحلة الرابعة بكوبري 54

مها يونس تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري 54 ميناء الإسكندرية، مؤكدا أنه جارٍ العمل بمهبط الكوبري المؤدي إلى شارع المكس، والعمل بالمرحلة الرابعة للكوبري بعد كوبرى النوبارية سكة حديد مطروح، والعمل بالمرحلة الخامسة المتجه إلى الطريق الدولي بجوار الصوامع. وأك

مها يونس

تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري 54 ميناء الإسكندرية، مؤكدا أنه جارٍ العمل بمهبط الكوبري المؤدي إلى شارع المكس، والعمل بالمرحلة الرابعة للكوبري بعد كوبرى النوبارية سكة حديد مطروح، والعمل بالمرحلة الخامسة المتجه إلى الطريق الدولي بجوار الصوامع.

وأكد سلطان أن الكوبري يبلغ طوله 2300 متر، وعرضه 17 مترا، مشيرا إلى أنه أنهى أعمال تركيب الكمر المعدني بين كوبري النوبارية وشارع المكس وشارع امتداد شارع الأمان، والعمل بمهبط الكوبري المؤدي لباب جمرك 54.

ولفت المحافظ إلى أنه عقب إتمام كافة أعمال الإنشاء من الكوبري سيسهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام، ويصبح موازيًا لكوبري باب 27 ميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القباري.

وكلف المحافظ اللواء محمد عبدالوهاب رئيس حي غرب بالمتابعة اليومية لمشروع إنشاء كوبري 54، من خلال تفقد الأعمال به وتذليل كافة العقوبات، وشدد المحافظ على وضع خطة مرورية كاملة لتنظيم العمل بالكوبري عقب الانتهاء من الأعمال، وتشديد الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة منعاً لإعاقتها المرور أو حدوث أي تكدس مروري بالمنطقة.

على الصعيد نفسه؛ أوضح سلطان أن هذا يأتي في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها، والتي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، لرفع المعاناة عن المواطنين.

ولفت “سلطان” إلى أن الكوبري يعد الشريان الذي يمتد ليربط بين باب جمرك 54 ميناء الإسكندرية والطريق الدولي والساحلي محور التعمير، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري.