محافظ الإسكندرية : انتهاء 60% من أعمال تطوير طريق مصطفى كامل الرئيسي بالمنتزه

وانتهاء 96% من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بعدد 50 شارعًا وتكلفة 42 مليون جنيه

صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من 60% من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفى كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، مؤكدًا أنه تم التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع في استكمال باقي الأعمال بالطريق.

وأشار المحافظ إلى أنه في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذي يعد طريقًا حيويًّا يخدم قطاعًا كبيرًا من مواطني الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة لبدء أعمال التنفيذ.

على الصعيد نفسه قال الشريف إنه تم الانتهاء من 96% من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنيه، وعدد 50 شارعًا على مستوى أحياء المحافظة،

مؤكدًا أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا وفقًا الأولويات والاحتياجات،

فضلًا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.

من جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، أن الأعمال المنتهية بطريق مصطفى كامل شملت الانتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركينج “أماكن انتظار سيارات” جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطي، وتركيب بلاط إنترلوك، والانتهاء من وضع طبقة الأسفلت ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، موضحة أنه جارٍ العمل على تخطيط الطريق واستكمال باقي الأعمال.