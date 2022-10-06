محافظ الإسكندرية: انتهاء 3 مشروعات لإدارة مياه الأمطار بتكلفة 160 مليون جنيه

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، مساء الأربعاء، أعمال الانتهاء من المشروعات الثلاث التي يتم تنفيذها بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، بتكلفة 160 مليون جنيه، ضمن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة استعدادا لموسم النوات الشديدة ، والمقرر الانتهاء منها 30 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم استشارى المشروع وجميع الجهات المعنية.

وطمأن المحافظ مواطني الإسكندرية أن الأعمال بالمشروعات تسير على قدم وساق لكي يتم الانتهاء منها قبل موسم النوات الشديدة.

وأكد أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية.

وأضاف الشريف أنه تم تقديم الاستراتيجية من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الاستراتيجية تشمل تنفيذ عدد 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون جنيه.