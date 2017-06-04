محافظ الإسكندرية: انتهاء أزمة العقار المائل خلال أسبوع

مها يونس: أكد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انتهاء أزمة عقار «الازاريطة» المائل خلال سبعة أيام على الأكثر، مشيرا إلى أنه يتم اتباع آلية للهدم تعتمد على الإزالة التدريجية، بدءا من الطوابق العلوية حتى السُفلية، وأنه تمت الإزالة فعلياً لآخر طابقين علويين «الحادى عشر والثانى عشر&raqu

مها يونس:

أكد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انتهاء أزمة عقار «الازاريطة» المائل خلال سبعة أيام على الأكثر، مشيرا إلى أنه يتم اتباع آلية للهدم تعتمد على الإزالة التدريجية، بدءا من الطوابق العلوية حتى السُفلية، وأنه تمت الإزالة فعلياً لآخر طابقين علويين «الحادى عشر والثانى عشر» من خلال الهدم اليدوى بطريقة الأوناش المُعلقة.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن آلية الهدم المُتبعة هى الوسيلة الأكثر أماناً، تجنباً لحدوث انهيار مفاجئ للعقار، وتضرر العقارات المجاورة، لافتا إلى أن الهدم بتلك الآلية له دور أساسى فى إسناد العقار من الجانبين فى الأسفل، تجنباً لحدوث انهيار مُفاجئ أثناء هدم الطوابق الملاصقة للعقار المُقابل، باعتبارها نقطة خطرة أثناء عملية الهدم.

وتابع : «ميل العقار يقل تدريجياً خلال الهدم العلوى، بداعى أن العقار يقف على أساسات»، موضحاً أن اللجنة الهندسية التى تشكلت من قبل جامعة الإسكندرية أقرت باتباع آلية الهدم التدريجى وفقاً لأسس علمية.

وأضاف أن جميع المتعلقات التى يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم يتم تسليمها إلى أصحابها من مُتضررى الحادث، مشيراً إلى أنه تم توفير ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ مترا، لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم سواء لقاطنى العقار المائل، أو قاطنى المبانى المجاورة المُتضررين.

ووصف الدكتور عبد العزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية موقف العقار بالكارثى، وقال لـ «المال» أن هناك عدة آليات للهدم، ولكنها تتسبب فى ارتفاع معدلات الخطر، موضحاً أن أساتذة الهندسة الإنشائية بالكلية، وضعوا طريقة ميكانيكية للهدم تُعد الأقل خطورة، وفقاً للأعراف الهندسية، إلا أنه لا تزال الخطورة قائمة.

وعلى الصعيد الهندسى، قال قنصوة إنه تم تقسيم العقار إلى قطاعين «أ» و«»ب”، وأن القطاع «أ» هو الأيمن وهو غير المُتكئ على العقار المقابل، ويتم البدء به لتجنب حدوث الانهيار وتقليل حدة الميل، وتخفيف الأحمال، ومن ثم يتم التخلص من الجزء الأيسر، وهو القطاع «ب» وصولاً لإزالة العقار حتى سطح الأرض بطريقة آمنة.

وكان اللواء على مرسى، رئيس حى وسط أكد فى تصريحات صحفية أن العقار صادر فى حقه عدة قرارات إزالة وإخلاء إدارى من السكان، إلا أن السكان رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، مُضيفاً أنه تم بناؤه عام 2004، برخصة طابق أرضى ودورين علويين، ولكن استغل المقاول أحداث 25 يناير، ورفع العقار إلى 12 طابقا.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية، شهدت فى الساعات الأولى من فجر الخميس الماضى، حدوث ميل لعقار كائن بمنطقة الأزاريطة بحى وسط، فى سابقة هى الأولى من نوعها، دون انهياره، وتم إخلاؤه على الفور من 19 أسرة، وإخلاء جميع العقارات المجاورة له دون وقوع أى خسائر.