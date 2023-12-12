محافظ الإسكندرية : العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أي شكاوى أو أحداث طارئة (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عددًا من اللجان العامة للوقوف علي مدى جاهزيتها وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية.

وتابع المحافظ دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الانتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات.

مقدمًا الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل اللائق.

هذا وقد أكد الشريف أن العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أي شكاوى أو أحداث طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام لرصد أي صعوبات وإزالتها فورًا، فضلًا عن التواجد الميداني المكثف من جانب القيادات التنفيذية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.