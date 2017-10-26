محافظ الإسكندرية: السيطرة على حريق مصنع البويات

الدفع بـ 24 سيارة إطفاء و 10 سيارات إسعافمها يونسصرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم الدفع بعدد ١٠ سيارات "إسعاف" إلى مكان حادث اندلاع حريق بمصنع بويات غرب المحافظة، مؤكدا أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحا

الدفع بـ 24 سيارة إطفاء و 10 سيارات إسعاف

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم الدفع بعدد ١٠ سيارات “إسعاف” إلى مكان حادث اندلاع حريق بمصنع بويات غرب المحافظة، مؤكدا أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحافظة، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة.



وأوضح المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية تم تحركها الي موقع الحادث فور وقوعه، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد ٨ سيارات من الدفاع المدني، و٣ سيارات من المنطقة الشمالية العسكرية، والاستعانة ب ٨ سيارات من الشركات المجاورة، بالإضافة إلى ٥ سيارات من حي العجمي، وذلك للاستعانة بها في السيطرة على الحريق.

وكان قد صرح “سلطان” بأنه لا خسائر في الأرواح، فيما أوضحت صحة الإسكندرية أنه تم نقل 2 من المصابين بصفوف الدفاع المدني، بينما تم إسعاف 3 مواطنين بموقع الحادث على الفور، ونتج عن الحريق تضرر 33 أسرة من قاطني الـ 3 عقارات المجاورة للمصنع.