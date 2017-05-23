محافظ الإسكندرية السابق: أراضي مطار النزهة تقدر بـ 50 مليار جنيه وأنا صاحب تقرير الغلق

أحمد عاشورقال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق: إن القيمة السوقية لأراضي مطار الإسكندرية الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بغلقه تصل إلى 50 مليار جنيه في حال استغلالها في مشروعات عقارية.جاء خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان "آليات الانتقال بالموازنا

أحمد عاشور

قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق: إن القيمة السوقية لأراضي مطار الإسكندرية الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بغلقه تصل إلى 50 مليار جنيه في حال استغلالها في مشروعات عقارية.

جاء خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان “آليات الانتقال بالموازنات المحلية من المركزية إلى اللامركزية” برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وأضاف فرحات أن تلك التقديرات تم احتسابها عندما كان محافظًا للإسكندرية، مشيرًا إلى أنه كان قد عرض ملفا متكاملا على الرئيس عبدالفتاح السيسي يدلل على صعوبة تشغيل المطار لأسباب لن يتم الإفصاح عنها كما أشار الرئيس.

وأشار فرحات إلى أنه طالب الوزارات المعنية بالحصول على عوائد بيع الأراضي على أن يتم تخصيص جزء محدود للمحافظة لتطوير البنية التحتية.

وكانت المال قد كشفت في جولة لها استمرار أعمال التطوير داخل المطار رغم تأكيد الرئيس عدم تشغيله مرة أخرى، كما أن المطار مازال يستقبل طائرات تابعة لشركة الخدمات البترولية.