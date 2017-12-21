محافظ الإسكندرية: الجامعة هي بيت الخبرة الأول للثغر

مها يونس قال الدكتور محمد سلطان، محافظ المدينة، خلال احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي في ختام فعاليات مرور 75 عاما على إنشائها، إن الإسكندرية متعددة الثقافات ولديها تاريخ كبير وعريق، مؤكدا أنها بيت الخبرة الأول للمحافظة والبيت الاستشاري لمشروعات المحافظة والتى تهدف إلى خدمة المواطن.



مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ المدينة، خلال احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسي في ختام فعاليات مرور 75 عاما على إنشائها، إن الإسكندرية متعددة الثقافات ولديها تاريخ كبير وعريق، مؤكدا أنها بيت الخبرة الأول للمحافظة والبيت الاستشاري لمشروعات المحافظة والتى تهدف إلى خدمة المواطن.

وعلى صعيد متصل، أحيت المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا خلال الحفل الختامي للجامعة بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، والدكتور عصام خميس ومدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، ولفيف من سفراء الدول العربية والوزراء السابقين.

