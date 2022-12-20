محافظ الإسكندرية: التعامل بكل حسم مع المخالفات وُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذلك دعم الأسمدة، وخلافه، وضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفى هذا الصدد ؛ شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وتمكنت الحملة من ازالة 17 حالة تعدى ومتغير مكانى بعزب المراغى وخورشيد والتوفيقية وتنوعت أشكال التعدي حيث تم إزالة أعمال مخالفة بمحسن الصغري خلف مدرسة النيل عبارة عن أسوار من الطوب الابيض وباب خشبي وكذلك إزالة مخالفات عبارة عن غرف من الطوب الابيض واسقف صاج بمنطقة المراغي القديمة.

بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب الابيض بعزبة الطوير و ازالة اسقف صاج منطقة المراغي القديمة بالاضافة الي ازالة دور ارضي واعمدة وحوائط بالدور الاول علوى بعزبة محسن الصغري وازالة تندة صاج بجوار مسجد الحمد من طريق ال 500 وكذلك ازالة أسوار وسقيفة من الصاج بعزبة خطاب خلف مسجد الرحمن وفضلا عن ازالة أسوار من الطوب الأبيض بعزبة المراغى القديمة.

وتم إزالة ثلاثة أدوار علوية بعزبة المراغي ش المعز وكذا إزالة هنجر عبارة عن اسوار واسقف من الصاج بعزبة فرعون الجديدة، بالاضافة الي ازالة اسوار واسقف من الصاج بعدد من الاراضي الزراعية منطقة المراغي القديمة وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.