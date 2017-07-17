محافظ الإسكندرية: التدريب على مشروع إدارة الأزمات منتصف أغسطس

مها يونسأعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تقوم حاليا بوضع خطة محكمة ومدروسة لمواجهة أى أزمة أو مشكلة قد تواجهه أى جهة تنفيذية فى المحافظة، مؤكدا على وضع أكثر من سيناريو مختلف للتعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى أنه من المقرر إقامة مشروع "إدارة الأزمة" على شكل تدريب عملى فى الفتر

مها يونس

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تقوم حاليا بوضع خطة محكمة ومدروسة لمواجهة أى أزمة أو مشكلة قد تواجهه أى جهة تنفيذية فى المحافظة، مؤكدا على وضع أكثر من سيناريو مختلف للتعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى أنه من المقرر إقامة مشروع “إدارة الأزمة” على شكل تدريب عملى فى الفترة من ١٣ إلى ١٥ أغسطس من العام الحالى.

وأوضح أن الهدف من هذا التدريب العملى لإدارة الأزمات هو جعل الإسكندرية قادرة على مواجهة أى أزمة طارئة من خلال رفع درجة التأهب والاستعداد لدى جميع المسئولين بالجهات التنفيذية، وتأهلهم على التدخل السريع لمنع تفاقم الأزمة.

ووجه “سلطان” جميع الجهات بعمل خطة طوارئ فى كل جهة، والعمل على تحديث جميع المعلومات بها بشكل دورى ومستمر، وذلك فى ضوء تعليمات رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وفى هذا الإطار عقدت محافظة الإسكندرية اجتماعا برئاسة اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك لمناقشة ومراجعة إمكانيات الجهات التنفيذية والمديريات المختلفة بالإسكندرية لتنفيذ مشروع إدارة الأزمة لمواجهة أى كوارث محتملة، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التدريب وعمل عدة تجارب للكوارث والأزمات المُحتملة وكيفية التعامل مع الحدث فى أسوأ ظروفه لتكوين خلفية جيدة واستعداد كامل وتجهيز أحدث الأساليب والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.

على الصعيد ذاته تم عرض بعض المواقف التى من الممكن أن تتعرض لها المحافطة واختبار مدى جاهزية الجهات المختلفة فى التعامل معها، وتم تكليف كل الجهات المختصة والتنفيذية بالمحافظة بإعداد تقرير وبيان كامل ودقيق خلال هذا الأسبوع عن إمكانيات كل جهة من “المعدات ووصفها، وفرق العمل، المركبات”.

كما تم التأكيد على تخصيص قطعة أرض مناسبة لاصطفاف ٤٠٪ من إجمالى المعدات والمركبات الخاصة بكل جهة على حدا فى المحافظة للتفتيش عليها والتأكد من صلاحيتها.

جاء ذلك بحضور رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء شركات المياه والكهرباء والصرف الصحى، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.