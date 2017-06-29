محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تعديلات تعريفة الركوب خلال ساعات

الإسكندرية تُعقد غرفة عمليات لضبط مواقف السيارات بعد تعديل أسعار المحروقات مها يونس: قال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه سيتم الانتهاء من تعديلات تعريفة الركوب الجديدة خلال ساعات واعتمادها، وذلك فيما يخص سيارات السرفيس، وذلك بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.

الإسكندرية تُعقد غرفة عمليات لضبط مواقف السيارات بعد تعديل أسعار المحروقات



مها يونس:



قال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه سيتم الانتهاء من تعديلات تعريفة الركوب الجديدة خلال ساعات واعتمادها، وذلك فيما يخص سيارات السرفيس، وذلك بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.



وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بنطاق المحافظة، مع الالتزام بالتعريفة المقررة.

وكان قد أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بعقد غرفة عمليات طارئة بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر من اليوم، وذلك لتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل أسعار المحروقات، ومراقبة محطات الوقود، وأسعار تعريفة الركوب، للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة والتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة.

وتنعقد الغرفة بحضور اللواء أحمد متولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، وكل الجهات المعنية من المرور والمواقف والتموين وإدارة الأزمات.



وقال المحافظ إنه لم يرد لغرفة العمليات حتى الآن أي مشاكل، مؤكدا رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالأحياء لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار.