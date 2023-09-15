محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 4 وحدات صحية وإحلال وتجديد أخرى بنجوع وقرى برج العرب

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المستجدّات التنفيذية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز ومدينة برج العرب. يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق الأشدّ احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم الإنتهاء بنسبة 95%؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة- الغربانيات- قرية بهيج)، بالإضافة إلى الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية (بقرية أبوصير).

يأتي ذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القرى توفر على المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقّي الخدمة الطبية.

وأضاف الشريف أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب؛ حيث تم الانتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج،

وجارٍ العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى (بنجع الميثاق بقرية بهيج، ونجع جويدة بقرية الغربانيات، ونجع هليل ببرج العرب القديم، وبقرية أبو صير)،

لافتًا إلى أن تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخِدمية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وأكد الشريف أن كل الأنشطة الخِدمية والتنموية التى يتم تنفيذها بالقري الأشد احتياجًا تتضافر جميعها لضمان “حياة كريمة” للأسر المستهدفة.