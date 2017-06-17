محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إزالة العقار المائل

سلطان: ونش عملاق لهدم الأجزاء المتبقية من العقار ترفع الأنقاض بعد الإزالة بالكامل حتى الأرضمها يونسأعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم اليوم الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة والكائن 18 شارع على الخشخانى، وذلك باستخدام ونش عملاق من خلال إدخال الشاكوش لهدم الأج

سلطان: ونش عملاق لهدم الأجزاء المتبقية من العقار

ترفع الأنقاض بعد الإزالة بالكامل حتى الأرض

مها يونس

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم اليوم الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة والكائن 18 شارع على الخشخانى، وذلك باستخدام ونش عملاق من خلال إدخال الشاكوش لهدم الأجزاء المتبقية قرابة الساعة الواحدة صباحا، وجار الآن رفع الأنقاض.

وكانت الأعمال بقيادة الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية هندسة جامعة الإسكندرية ـ الذين وضعوا خطة للتخلص من العقار بطريقة آمنة لتفادى تأثر العقارات المجاورة، دون وقوع خسائر.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة قد صرح لـ “المال” بعد مرور 7 أيام على أزمة العقار بأنه تم تقسيم العقار لقطاعين “أ” و”ب”، موضحاً أن القطاع “أ” هو الأيمن وهو غير المُتكئ على العقار المقابل، يتم البدء به لتجنب حدوث الانهيار وتقليل حدة الميل وتخفيف الأحمال، ومن ثم يتم التخلص من الجزء الأيسر وهو القطاع “ب” وصولاً لإزالة العقار حتى سطح الأرض بطريقة آمنة.

على الصعيد نفسه، دعا سلطان المواطنين لعدم التعامل مع العقارات المخالفة بأى شكل من الأشكال لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر وإهدار أموالهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأكد بدوره ضرورة ألا يتعامل المواطنون مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار هذه الظاهرة التى تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الثغر وحتى لا يتكرر مثل ما حدث فى عقار الأزاريطة، كما دعا أعضاء مجلس النواب الى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك فى أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.

وخلال الأزمة وفرت إدارة الإسكان المركزي بالإسكندرية ٢٩٥ مكان إيواء سريع لنقل جميع السكان المتضررين من عقار الأزاريطة المائل، فيما وفرت مديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكانا، والتضامن الاجتماعى ١٠٠، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.

كما وفرت محافظة الإسكندرية أماكن دائمة للإيواء من خلال 48 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ م لتسكين المتضررين بشكل دائم، ووجه مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كل الأساسيات بها.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت في الساعات الأولى من فجر الخميس الأول من يونيو الحالى حدوث ميل لعقار كائن بمنطقة الأزاريطة بحي وسط، في سابقة هي الأولي من نوعها، دون انهياره، وتم إخلائه على الفور من 19 أسرة من قاطنى العقار، وإخلاء جميع العقارات المجاورة له دون وقوع أى خسائر.