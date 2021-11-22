محافظ الإسكندرية: الأمطار التي سقطت كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية وخارج إرادتنا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن كميات الأمطار التي هطلت في المحافظة كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية وخارج إرادتنا . جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وأوضح أن…

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن كميات الأمطار التي هطلت في المحافظة كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية وخارج إرادتنا .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الأمطار كانت قوية وغزيرة جداً بدأت منذ الخامسة والنصف فجراً بشكل متقطع وحتى الساعة السابعة والنصف ثم ازدادت غزارة مع انتصاف النهار وبشكل كبير ومتصل.



وكشف أن الأرصاد أبلغت المحافظة أن أكبر وأثقل نوة كانت اليوم الإثنين، قائلاً : “الأرصاد قالت إن نوة “المكنسة” كانت أصعب وأتقل نوة منذ سنوات على الإسكندرية”.



وبين أن كميات الامطار التي سقطت أدت إلى إعاقات مرورية في كثير من الميادين وشملت بعض الأنفاق والكباري مما أدى لشلل مروري لمدة ساعتين ونصف وبمجرد توقف سقوط الأمطار بدأت أجهزة المحافظة العمل بقوة وخلال ثلاث ساعات استطعت كافة الاجهزة من تصريف كميات المياه.



وتابع: “تبقى شارع النقل والهندسة لازال يشهد كميات كبيرة من المياه ونعمل عليه حتى الآن”.



وأوضح أن كمية المياه التي سقطت اليوم على الإسكندرية ازدادت عن الطاقة الاستعابية بعدة أضعاف، مضيفا: “وهذا سبب تواجد المياه في الشوارع”.



وأكد أن ما شهدته المحافظة اليوم خارج سيطرة الأجهزة والمحافظة ولا نملك شئيا تجاهه بسبب سقوط كميات كبيرة من الأمطار تتجاوز الطاقة الاستعابية لشبكات الصرف بعدة أضعاف قائلاً : “خارج عن إرادتنا لانملك فيه كمحافظة أو شركة صرف صحي أي حاجة”. .