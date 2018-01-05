محافظ الإسكندرية : استقرار نسبي بحالة الطقس وهدوء الرياح

مها يونس قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه أصبح هناك استقرار نسبي في حالة الطقس، وهدوء في حركة الرياح بالمحافظة، مؤكدًا أنه تمّت السيطرة على جميع تداعيات وتبعات النوة الحالية والتي صاحبتها أمطار غزيرة ورياح شديدة منذ مساء أمس. وأكد المحافظ أن رؤساء الأحياء وجميع العاملين بشركة ا

مها يونس





قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه أصبح هناك استقرار نسبي في حالة الطقس، وهدوء في حركة الرياح بالمحافظة، مؤكدًا أنه تمّت السيطرة على جميع تداعيات وتبعات النوة الحالية والتي صاحبتها أمطار غزيرة ورياح شديدة منذ مساء أمس.

وأكد المحافظ أن رؤساء الأحياء وجميع العاملين بشركة الصرف الصحي والأحياء وفِرق التعامل مع الأمطار، قاموا بمجهودات في التصدي لتداعيات النوة الحالية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستعداد المستمر لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

وأوضح أن العاملين بالأحياء والصرف الصحى لديهم دافع ذاتي قوي لمواجهة الأمطار وعدم السماح بتراكم المياه، مؤكدًا أنه كانت هناك استجابة فورية للبلاغات المقدَّمة وتنسيق كامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الصرف الصحي.

وأضاف سلطان أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية قامت بالاستعداد الجيد لمواجهة النوات وإدارة اﻷزمات، وتم تنفيذ عدة نماذج محاكاة لمواجهة النوات الشديدة قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المرافق بالمحافظة تعمل بكامل قدرتها خلال مواسم النوات.