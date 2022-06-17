محافظ الإسكندرية: استخدام كشافات إضاءة لا تتأثر بالعوامل الجوية على طول الكورنيش

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الإضاءة والإنارة على مستوي الأحياء، موضحاً أنه تم استخدام كشافات إضاءة ذات جودة عالية لا تتأثر بالعوامل الجوية السيئة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تركيب جميع الكشافات على طريق الكورنيش نهاية شهر يونيو الجاري، لافتًا أنه سيتم بالتوازي البدء في أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة على نطاق الأحياء، خاصة بالطرق الرئيسية.

وكان الشريف قد قام بجولة تفقدية على طول الكورنيش، للتأكد من جودة الإضاءة وأعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق الكورنيش، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الصيف واستقبال ضيوف وزائري الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالله رئيس حي المنتزة أول، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

وخلال الجولة؛ التقى المحافظ بعدد من مواطني وزائري وضيوف الإسكندرية، واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الإسكندرية تسعد دائما وابدًا باستقبال ضيوفها من جميع المحافظات.