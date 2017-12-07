محافظ الإسكندرية : إطلاق مبادرة دعم المجتمعات الحضارية الجديدة

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق مبادرة “معا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة” برعاية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بمنطقة “بشاير الخير 1 ” بغيط العنب، والتي تعتبر مثالا يحتذي به للقضاء على العشوائيات ولرفع مستوي المعيشة للمواطن.

وأوضح المحافظ أنه خلال المبادرة تم تنظيم قافلة خدمية متكاملة علي مدار يومين بمنطقة “بشاير الخير 1” ، لتقديم الخدمات الطبية والشرطية والتموينية.

وأشار إلى أنه تم الكشف علي جميع التخصصات والتي شملت تخصص أطفال وباطن ورمد وعظام، مؤكدا أن العلاج والتحاليل والإشاعات جاءت مجانية.

جاء ذلك بالإضافة إلى تم تقديم خدمة الفيش والتشبيه المميكن وخدمة إصدار جوازات السفر مع تسريع استلامها، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا، بالإضافة إلي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مضيفا أنه شارك في القافلة جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ أن القافلة الخدمية لاقت استحسان كبير من أهالي بشاير الخير، وأهالي حي غرب، وذلك لتوفيرها أهم الخدمات الطبية والشرطية التي تهم المواطنين وتوفر عليهم كثيرا من الجهد والوقت.