محافظ الإسكندرية: إزالة 5 عقارات مخالفة بحي شرق

مها يونس:كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بنطاقه، وعدم السماح لأي مقاول مخالف ببيع الوحدات ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء من أي عقار لم ينته من استخراج كافة تراخيص البناء، وذلك في إطار إعادة الانضباط بالشارع السكندرى والقضاء على أع

مها يونس:

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بنطاقه، وعدم السماح لأي مقاول مخالف ببيع الوحدات ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء من أي عقار لم ينته من استخراج كافة تراخيص البناء، وذلك في إطار إعادة الانضباط بالشارع السكندرى والقضاء على أعمال الهدم والبناء بدون ترخيص.

وفي هذا الصدد شن حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة تحفظ على مواد البناء لإيقاف أعمال البناء بالعقار رقم 12 بشارع المصحة بمنطقة فلمنج، وتم فك شدة خشبية بالدور السابع عشر والتحفظ على كمية من الأخشاب وتسليم العقار إلى لجنة الإزالة بالحى.

كما توجهت الحملة للعقار رقم 15 بذات الشارع، وتم فك شدة خشبية بالدور الحادى عشر والتحفظ على كمية من الخشب والأسمنت.

كما قام حي شرق بإزالة الدور الثانى عشر العلوى “أعمال متكاملة” وإزالة حوائط بشقق بأدوار متفرقة من ثالث عقار كائن بشارع 10 عزبة فتى بمنطقة سيدى جابر، كما تم إزالة أعمال مخالفة بالدور 16 حوائط وقواطيع مبانى بالطوب الأحمر، وإزالة الدور 15 “أعمال متكاملة”، وجزء بالدور 14 “أعمال متكاملة” وإزالة حوائط داخلية لعدد 26 شقة بأدوار متفرقة من عقار مجاور للسكة الحديد بعزبة فتى بجوار جرين تاور.

كما تم تكسير أسقف بالدور 15 مع تكسير حوائط داخلية بأوار متفرقة وواجهة قبلية مطلة على شارع 20 م مواز للسكة الحديد مطروح وواجهة غربية على شارع 10 بجوار جرين تاور، وقد شرع المقاول في التنفيذ بتواجد لجنة الإزالة.