محافظ الإسكندرية: إخماد حريق كارفور سيتي سنتر وإصابة 5 أشخاص (صور)

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حادث اندلاع حريق بكارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

حريق بكارفور

وأكد المحافظ أنه تم إخماد الحريق الذى اندلع بكارفور سيتي سنتر، وجارٍ حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد أي أصابات خطيرة، ويوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة.

إندلاع حريق بكارفور



وأضاف أنه فور إندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

من الجدير بالذكر أنه باشر عملية إخماد الحريق اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، وقد تواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذى تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.