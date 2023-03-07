محافظ الإسكندرية : إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو «السرايا» فى ستانلي (صور)

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإخلاء الكبائن الموجودة أسفل كازينو السرايا في ستانلي من أي تعديات للخارجين عن القانون واسترداد حقوق الدولة التي تعدى عليها بعض المخالفين والخارجين عن القانون ، وذلك حفاظا على المال العام.

وفي هذا الصدد شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، حملة مكبرة تمكنت من إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بمنطقة ستانلي ، بعد التعدى عليها من قبل 95 بلطجيا من الخارجين على القانون ، وذلك باستخدامها ووضع أغراضهم بها واستغلالها بشكل مخالف، وتم إزالة التعديات بالكامل والتحفظ على كافة الإشغالات.

وأوضح الشريف ، أن كبائن كازبنو السرايا بستانلي، تعد جزءا رئيسيا من معالم الإسكندرية؛ وجزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية ، مشددًا علي توقيع العقوبات اللازمة على المتعدين وعدم السماح بأي تهاون أو تعد مرة أخرى على أملاك الدولة.