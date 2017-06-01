محافظ الإسكندرية: إخلاء المبانى المجاورة للعقار المائل بالأزاريطة

إيقاف حركة الترام منعا لحدوث أى اهتزازات مها يونس صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأنه تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حى وسط، والذى حدث ميل له منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مؤكدا أنه يتابع موقف العقار والمبانى المجاورة لحظيا، وأنه تم الاطمئن

إيقاف حركة الترام منعا لحدوث أى اهتزازات

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأنه تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حى وسط، والذى حدث ميل له منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مؤكدا أنه يتابع موقف العقار والمبانى المجاورة لحظيا، وأنه تم الاطمئنان على حالة سكان تلك العقارات.

كما تم إيقاف حركة الترام بالمنطقة منعا لحدوث أى اهتزازات قد تؤثر على ميل العقار، وتم تشكيل وحضور لجنة من كلية الهندسة والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب للتدخل فورا والاتفاق على الحل الهندسى المناسب لإزالة العقار.

وأكد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأكد سلطان أنه تم استدعاء كل أجهزة المرافق(الغاز _المياه_الكهرباء) وذلك لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.

وعلى الصعيد نفسه أكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التى تم إخلاء منازلها والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتدبير كل احتياجاتهم.

وأوضح أنه تم فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين فى ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة الفورية.