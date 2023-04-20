محافظ الإسكندرية : إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها العام الحالي 68 ألف طن

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة.

ووجه الشريف شركة نهضة مصر و إدارة الرقابة و الرصد البيئي بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول من ساحات الصلاة ومحيط المساجد والمتنزهات والحدائق العامة، وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها و وزوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء منذ بداية العام الحالي قد بلغت نحو 68 ألف طن ، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 3 حملات مكبرة خلال الأسبوعين الماضيين على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية.

وقد تم خلال الحملات تحرير17 محضر للحد من المخالفات البيئة بمناطق (كرموز، ومحرم بك، والطريق الصحراوي)

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفير أماكن لإلقاء المخلفات بها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.