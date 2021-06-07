الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: إجراء قرعة لنقل 50 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد للمساكن الجديدة الخميس المقبل (فيديو)

أكد أنه لن يتم ترحيل أحد من مصنعه أو ورشته إلا وسينتقل للمكان الجديد الذي تم تخصيصه في وقتها.
محمد مجدي 12:59 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21 12:59 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه سيتم إجراء قرعة لنقل 50 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد للمساكن الجديدة الخميس المقبل.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد أمس الاثنين اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية ، إضافة إلي موقف أهالي منطقة عزبة نادي الصيد .

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن رئيس الوزراء وجه بعقد لقاءات وحوارات مع المواطنين في منطقة عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، حتى لا نعطي فرصة لمروجي الشائعات .

وأضاف الشريف أنه سيتم توفير محال بديلة كما سيتم توفير مصانع وورش بديلة بنفس المساحة بجانب الأماكن التي سيتم نقل المواطنين إليها ، إضافة إلي أنه سيتم إجراء قرعة يوم الخميس المقبل لنقل 50 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد للمساكن الجديدة التي تم تخصيصها لهم .

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وتابع الشريف : “رئيس الوزراء كان على تواصل مستمر من أجل حل أزمة أهالينا المقيمين في منطقة نادي الصيد العشوائية”، لافتا إلى أنه لن يتم ترحيل أحد من مصنعه أو ورشته إلا وسينتقل للمكان الجديد الذي تم تخصيصه في وقتها .

وأشار إلى أن العديد من المواطنين طالبوا بنقلهم فورا إلى مسكنهم الجديد، مؤكدا بأنه سيتم توفير سكن بديل للمواطنين في نفس يوم نقلهم من عزبة نادي الصيد العشوائية.

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وأكد على أنه سيتم رد المبالغ المدفوعة للتصالح من جانب سكان منطقة عزبة نادي الصيد، قبل نقلهم إلى المنطقة الجديدة، موضحاً أن الشقق السكنية البديلة ستكون جاهزة بكل الأدوات اللازمة وبأسعار منخفضة للغاية .

وقال محافظ الإسكندرية إن المواطن الذي كان يمتلك شقة تمليك سيحصل على شقة تمليك بديلة دون أي تكاليف، أما الإيجارات فسيحصل على شقة إيجار بقيمة منخفضة تتراوح ما بين 250 جنيها و500 جنيها .

وأضاف الشريف أنه كان هناك مخطط تنفيذ عمليات تجديد للصرف الصحي، ولكنها كانت ستتسبب في إضرار على المنازل المتهالكة، وقد تم تخصيص 5 ملايين جنيه لتطوير هذه المنطقة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وجميع منازل تلك المنطقة كان قد صدر لها قرار إزالة، موضحا أن الدولة مستمرة في توفير حياة كريمة لهم وتعويضهم عن السنوات الصعبة التي عاشوها .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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