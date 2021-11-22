الإسكندرية

محافظ الإسكندرية : أي حد مضار من الأمطار يشرفنا في المكتب ونشوف نقدر نعمل إيه

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، إنه مستعد لاستقبال أي متضرر من الأمطار بمكتبه لرؤية ما يجب أن يتم له من إجراءات. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".…

المال - خاص 12:17 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 12:17 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، إنه مستعد لاستقبال أي متضرر من الأمطار بمكتبه لرؤية ما يجب أن يتم له من إجراءات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية المضارين من موجة الطقس السيء سواء في سياراتهم أو غيرها قائلاً : “مافيش حد عندنا أعز من شعب الإسكندرية وهذا صدقاً”.

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وأضاف: “لو فيه أي تعويضات نقدر نقدمها هنعمل كده فوراً، وأي حد مضار يشرفنا في مكتب المحافظة ونشوف الإجراءات اللي ممكن نعملها إيه ؟ ونقدمها له أي شيء في صالح الشعب السكندري مش هنتأخر عليه”.


وتابع: “منظمات المجتمع المدني ساعدتنا النهارده بشكل جيد جداً عبر عربات شفط المياه واسطول سيرات الصرف الصحي في المحافظة”.

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بقلم المال - خاص

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