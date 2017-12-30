محافظ الأقصر يوجه بضرورة إزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطرق

وكالات:وجه محافظ الأقصر محمد بدر، بإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطرق، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية وتطبيق القانون.جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بمدينة الأقصر مساء السبت، شملت الشوارع والطرقات لمتابعة انتظام عمل الأجهزة التنفيذية.وتفقد المحا

وكالات:



وجه محافظ الأقصر محمد بدر، بإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطرق، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية وتطبيق القانون.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بمدينة الأقصر مساء السبت، شملت الشوارع والطرقات لمتابعة انتظام عمل الأجهزة التنفيذية.

وتفقد المحافظ مناطق شرق السكة الحديد وغربها وشوارع التليفزيون والمنشية.

كما تفقد المحافظ محطة سكك حديد الأقصر، وكذلك حركة البيع والشراء داخل الأسواق وكلف جميع مسئولي الإدارات والمديريات بالمرور الدوري لمتابعة انتظام العمل في الأماكن التابعة لهم.