محافظ الأقصر يقدم عرضًا لوزيرة التخطيط

أحمد عاشور قدم محافظ الأقصر محمد بدر، عرضًا تفصيليًّا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أوضح خلال العرض التقديمى أولويات المواطن الأقصرى فى المشروعات الأساسية والخدمات المطلوبة لكل مركز ومدينة على حدة.كما استعرض محافظ

أحمد عاشور





قدم محافظ الأقصر محمد بدر، عرضًا تفصيليًّا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أوضح خلال العرض التقديمى أولويات المواطن الأقصرى فى المشروعات الأساسية والخدمات المطلوبة لكل مركز ومدينة على حدة.

كما استعرض محافظ الأقصر الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية 2017- 2018، والخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية خلال الفترة من 2020- 2030، والموقف التنفيذى والمالى لمشروعات الخطة الاستثمارية فى قطاعات الكهرباء والطرق والكبارى والصحة وتحسين البيئة وخدمات الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وغيرها ونسب التنفيذ لكل بند بالخطة.

وأشار المحافظ إلى المشروعات المطلوب تدبير اعتمادات مالية لها، ومنها مشروعات استكمال تطوير طريق الكباش، واستكمال رصف الطرق بالأقصر، واستكمال تغطية الترع بمراكز المحافظة، وإنشاء كوبرى مشاة بمنطقة أبو الجود، وتركيب الإنترلوك، وتركيب دورات مياه بالمناطق السياحية والأثرية، واستكمال حمام السباحة الأوليمبى، وأكشاك الحراسة.

وأوضح أن هناك العديد من مشروعات الإسكان المتعثرة، مشيرًا إلى أسباب توقف كل مشروع ومعوقات استكماله، وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها، لافتًا إلى وجود مشروعات مُلحّة وضرورية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

من جانبها وعدت وزيرة التخطيط بدراسة هذه المشروعات وتوفير ما يلزم بناء على تلك الدراسة، في أقرب وقت بناء على ترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة.